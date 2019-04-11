الروس يكشفون عن "راتب الأحلام" للعيش حياة كريمة

وكان مصدر البيانات للدراسة هو نتائج لاستطلاعات الرأي الاجتماعية التي أجريت في المدن الروسية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 250 ألف شخص في شتاء عام 2018 إلى ربيع عام 2019.

© Sputnik . Igor Zarembo تعرف إلى رواتب القوات الخاصة الروسية

حيث تم طرح عدة أسئة منها "كم يجب أن تكون قيمة الراتب الشهري في مدينتهم من أجل العيش بشكل جيد والحصول على حياة كريمة"، ولم يتم الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاعات.

ووفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" نقلا عن الجامعة "فقد بلغ متوسط الأجور الجيدة حوالي 65.9 ألف روبل (أي حوالي ألف دولار)، ومتوسط الدخل في البلد حوالي 46.8 ألف روبل (حوالي 720 دولار).

وفي الوقت نفسه، فإن الحد الأقصى لمتوسط ​​الدخل الشهري الذي يضمن لسكان موسكو العيش بكرامة وصل إلى 100 ألف روبل (حوالي 1500 دولار). وتراوح هذا المبلغ في الضواحي القريبة من موسكو من 1200 دولار إلى 1400 دولار.

بينما في الأقاليم البعيدة عن موسكو، فيجب أن يكون راتب الشخص شهريا ما لا يقل عن 900 دولار للعيش بشكل جيد.

وحددت الدراسة أيضا مجموعة من المزايا التي يجب على الشخص التمتع بها للعيش بمستوى جيد، منها: امتلاك منزل أو سيارة، أو فرصة للحصول على علاج وتدريب جيدين، وتغذية وفرصة لممارسة الرياضة أو ممارسة الهواية المفضلة، والذهاب إلى المسارح والمعارض والسفر.

وأضافت الدراسة أن "24% من الروس الذين يعيشون في المدن الكبيرة ومتوسطة الحجم حققوا بالفعل مستوى جيد من الدخل، و19% يخططون بالاقتراب منه في السنوات الخمس المقبلة، بينما 48% أعلنوا أنهم لن يصلوا إليه".

والجدير بالذكر أن متوسط الراتب في روسيا في عام 2018 بلغ 43.4 ألف روبل (حوالي 667 دولار)، أي بزيادة قدرها 9.9% عن العام السابق.

وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية نمو الأجور في روسيا بنسبة 1.1% هذا العام، وذلك وفقا لنتائج العام الحالي.