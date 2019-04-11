السفارة الروسية في السودان: لا يوجد أي تهديد للمواطنين الروس

أعلن فلاديمير تومسكي، الملحق الإعلامي في السفارة الروسية في السودان، اليوم الخميس، أنه على الرغم من التدابير الطارئة المعلنة في السودان ، فإن الوضع في البلاد لا يزال هادئًا، ولا يوجد أي تهديد للمواطنين الروس هناك.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الكرملين يأمل بعودة الوضع في السودان إلى المسار الدستوري قريبا

وقال تومسكي لوكالة " سبوتنيك ": نعم، الحدود مغلقة إلى أن يتم إصدار أمر خاص، وعلى مايبدو لي، لن يستغرق وقتًا طويلاً. ولا توجد تهديدات للمواطنين الروس في السودان.

هذا وتعصف بالسودان، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات مستمرة أطلقت شرارتها محاولات الحكومة زيادة أسعار الخبز، مع وجود أزمة اقتصادية ونقص في السيولة، طابت بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير من سدة الحكم.

وأعلن اليوم وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة، كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.