زاخاروفا: خطط واشنطن طرح قرار في مجلس الأمن حول الاعتراف بغوايدو رئيسا لفنزويلا "مروعة"

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، خطط واشنطن تقديم قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتراف بخوان غوايدو، رئيسا لفنزويلا بـ"المروِعة".

© AP Photo / Mark Humphrey بنس يدعو الأمم المتحدة لإلغاء اعتماد مندوب فنزويلا والاعتراف بغوايدو كرئيس

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "تظهر واشنطن نهجا مدمرا في تجاهل القانون الدولي الذي تم اعتماده منذ عقود، كمفهوم لنظام ما له قواعد، تفرضه على المستوى الإقليمي والدولي. هذا، بالطبع، ينطبق على دعوة (نائب الرئيس الأمريكي مايك) بنس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحرمان المندوب الدائم لفنزويلا من ولايته، والمبادرة الأمريكية المحتملة للتوصل إلى قرار يعترف بشرعية الحكومة البديلة لهذا البلد وممثلها. إنها عموما (مبادرة) مروعة".

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد دعا يوم أمس الأربعاء، الأمم المتحدة، لاعتراف بخوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، وأعلن عن إعداد مشروع قرار بذلك.

هذا وصرح ممثل رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس بجدية إمكانية الخيار العسكري في فنزويلا.

ويذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.