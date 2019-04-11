بوتين يعين سفيرا جديدا لدى باكستان

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، دانيلا غانيتش، سفيرا جديدا لروسيا الاتحادية لدى باكستان.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في المرسوم الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية بهذا الصدد: "تعيين دانيلا غانيتش سفيرا لروسيا الاتحادية لدى باكستان".

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA رئيس وزراء باكستان يشبه نظيره الهندي بنتنياهو

ويذكر أن غانيتش كان يشغل منصب نائب مدير القسم الآسيوي الثاني في الخارجية الروسية.

وبموجب مرسوم أخر، أقال بوتين سفير روسيا الحالي لدى باكستان، أليكسي ديدوف، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2013.

كما نشرت بوابة المعلومات القانونية مرسوما رئاسيا بشأن تعيين السفير الحالي لروسيا لدى أستراليا، أليكسي بافلوفسكي، أيضا سفير روسيا المفوض فوق العادة لدى جمهورية فيجي.

وتم تعين بافلوفسكي سفيرا جديدا لروسيا لدى أستراليا، في 3 نيسان/أبريل الحالي، ليحل محل، غريغوري لوغفينوف، بعد إقالته من منصب سفير روسيا لدى أستراليا ولدى جمهوريا فانواتو وناورو وتوفالو وفيجي.

وكان بافلوفسكي قد شغل في وقت سابق منصب مدير القسم الرابع لبلدان رابطة الدول المستقلة في الخارجية الروسية.