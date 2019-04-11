من بينها تعاون مع دول عربية... ماذا حققت روسيا في مجال الفضاء في السنوات الأخيرة

في 12 نيسان/ أبريل من كل عام تحتفل روسيا بيوم الفضاء، تحيي فيه ذكرى تحليق أول رائد فضاء في العالم، السوفييتي يوري غاغارين على متن مركبة "فوستوك" أولى المركبات التي شقت أثير الفضاء.

قدمت روسيا والاتحاد السوفييتي من قبلها للعالم إنجازات رائدة أولها إطلاق اول قمر صناعي في التاريخ "سبوتنيك 1"، تسبب ذلك في صدمة للولايات المتحدة عرفت باسم "صدمة سبوتنيك".

وتعتبر اليوم صواريخ "سويوز" الروسية الأكثر أمانة واستخداما لنقل الرواد الروس والأجانب إلى المحطة الفضائية الدولية.

نستعرض فيما يلي أبرز الإنجازات الروسية في مجال الفضاء:

روسيا تصنع أقوى محرك للصواريخ في العالم

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن روسيا تصنع محركا جديدا للصواريخ.

وأشار رئيس "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن محركا من طراز "إر دي-171إم في" يُعد أقوى محرك للصواريخ في العالم، حيث تقدّر قوة الدفع لدى "إر دي-171إم في" بما يزيد على 800 طنّ.

وسيجتاز المحرك الجديد اختبارات في المرحلة القادمة قبل أن يتم تركيبه في صاروخ "إرتيش" وهو أحدث صاروخ من فئة "سيوز-5" صُمّم لحمل الأقمار الصناعية إلى مدارات في الفضاء. ثم سيتم تزويد صاروخ "ينيسي" الذي سينطلق نحو القمر وكوكب المريخ، بالمحرك الجديد.

إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء

أعلنت إدارة الإعلام، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن الصاروخ الحامل "بروتون-إم" نقل إلى الفضاء قمرا صناعيا، لصالح الجيش الروسي.

— Минобороны России (@mod_russia) December 21, 2018

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "نجح الصاروخ الحامل الثقيل "بروتون-إم" في إيصال القمر الصناعي إلى المدار، اليوم 21 كانون الأول /ديسمبر في الساعة 03:20 حسب توقيت موسكو، من قاعدة بايكونور الفضائية (جمهورية كازاخستان)، وذلك لصالح وزارة الدفاع الروسية".

وقام القمر الصناعي بعد إطلاقه إلى المدار بالاتصال بمعدات القوات الفضائية الأرضية. وبعد السيطرة على القمر تم منحه الرقم التسلسلي "كوسموس-2533".

أقمار صناعية "فتاكة" روسية تتكاثر بطريقة عجيبة

صنعت روسيا أقمارا صناعية قادرة على تدمير الأقمار الصناعية الأخرى حسب وسائل إعلام روسية.

وشهدت الأعوام الستة الماضية إطلاق 4 أقمار صناعية "فتاكة" روسية هي "كوسموس 2491" و"كوسموس2499" و"كوسموس 2504" و"كوسموس 2519".

ومن جانبها اتهمت واشنطن روسيا، بإطلاق أقمار صناعية "قاتلة". ودافعت موسكو التهمة عن نفسها قائلة إن هذه الأقمار الصناعية لا تستخدم لأغراض عسكرية وتستخدم لاكتشاف أعطال في الأقمار الصناعية الأخرى.

أول قمر صناعي روسي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

أطلقت روسيا أول قمر اصطناعي مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في آب/ أغسطس الماضي، وذلك خلال خروج رجلا الفضاء الروسيين فيودور يورتشيخين وسيرجي ريازانسكي، إلى الفضاء.

ووفقا لجامعة تومسك الروسية فإن القمر الاصطناعي "توكسك-120- تي بي أو" هو أول جهاز فضاء روسي مصنوع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الهدف منه اختبار التكنولوجيات الجديدة في مجال علم المواد الفضائية.

التعاون الروسي — العربي في مجال الفضاء

روسيا والسعودية:

وقعت كلا من روسيا والسعودية، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها العاهل السعودي إلى موسكو في أكتوبر/تشرين الثاني 2017 اتفاقية استكشاف وتعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية.

في السياق ذاته وقعت شركة "روس آتوم"،الحكومية الروسية للطاقة النووية، ووزارة الطاقة السعودية برنامج تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية.

روسيا ومصر:

أطلقت روسيا الصاروخ الحامل "سويوز 2.1" إلى الفضاء من قاعدة بايكونور في كازاخستان، وعلى متنه القمر الصناعي المصري "إيجبت سات — أية" في 21 شباط / فبراير الماضي.

— RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) February 25, 2019

ويعد هذا أول إطلاق للصواريخ الروسية في عام 2019، حيث تمكن الصاروخ من إيصال القمر الصناعي ووحدة التعجيل "فريغات" بنجاح إلى المستوى المطلوب قبل أن ينفصل عنهما، وتسقط المرحلة الأولى منه.

روسيا والإمارات:

أجرت وكالة الفضاء الروسية، "روس كوسموس" محادثات مع دولة الإمارات العربية في آب / أغسطس الماضي بشأن إمكانية إرسال رائد فضائها إلى محطة الفضاء الدولية لمدة شهر.

وقالت الخدمة الصحفية لروسكوسموس : إن "الرحلة بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي مقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان 2019"، مشيرة أن "عملية الإطلاق ستجري من على متن المركبة الفضائية المأهولة "سيوز أم أس- 12"، فضلا عن ذلك سيتم مناقشة تنظيم بعثة طويلة إلى محطة الفضاء الدولية لدولة الإمارات لمدة شهر واحد".