روسيا: انتهت فترة التحذير وسنرد بالمثل على مضايقة إعلامنا في فرنسا

هذا وأصبح وضع وسائل الإعلام الروسية في الغرب صعبا في السنوات الأخيرة على نحو متزايد. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا، يشير إلى ضرورة مواجهة وسائل الإعلام الروسية، في نفس الوقت وصفت الوثيقة التهديدات الرئيسية هي وكالة "سبوتنيك"، و"آر تي". وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا في عام 2017، لم يتم اعتماد مراسلي "سبوتنيك فرانس"، و"آر تي"، في مقر الحملة الانتخابية لـ إيمانويل ماكرون. ومنذ انتخابه رئيسا لفرنسا، لم تقدم وزارة الخارجية الفرنسية الاعتماد، على الرغم من تقديم الطلبات.
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