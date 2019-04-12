روسيا... إتمام صنع منظومة صواريخ "إس-500" قريبا

شارف العمل في إنشاء منظومة "إس-500" للدفاع الجوي على النهاية في روسيا.

أعلن ذلك نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية.

© Sputnik . Viktor Liashenko "إس-400" ترفع وتيرة إنشاء "إس-500"

وقال الجنرال يوري غريخوف، نائب قائد القوات الجوية الفضائية قائد قوات الدفاع المضاد للطائرات والصواريخ، في حديثه لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية:

"أشرف مشروع إنشاء منظومة "إس-500" على الانتهاء".

وينتمي ما يسمى "إس-500" إلى الجيل الجديد من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ، وتقدر على اعتراض الطائرات والمروحيات والصواريخ البالستية والصواريخ الجوالة (كروز) والأهداف الجوية الأخرى.

ويصل مدى صواريخ "إس-500" إلى 600 كيلومتر. وتستطيع منظومة "إس-500" أن تكتشف وتعترض 10 أهداف بالستية سريعة جدا (7 كيلومترات في الثانية) في آن واحد، وتقدر على تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت.

وستتفوق منظومة "إس-500" تفوقا كبيرا على نظيرتها الروسية "إس-400" ومنظومة "باتريوت" الأمريكية في المواصفات.