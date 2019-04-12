روسيا... إتمام صنع منظومة صواريخ "إس-500" قريبا

أعلن ذلك نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية.
وقال الجنرال يوري غريخوف، نائب قائد القوات الجوية الفضائية قائد قوات الدفاع المضاد للطائرات والصواريخ، في حديثه لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية:
"أشرف مشروع إنشاء منظومة "إس-500" على الانتهاء".
وينتمي ما يسمى "إس-500" إلى الجيل الجديد من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ، وتقدر على اعتراض الطائرات والمروحيات والصواريخ البالستية والصواريخ الجوالة (كروز) والأهداف الجوية الأخرى.
ويصل مدى صواريخ "إس-500" إلى 600 كيلومتر. وتستطيع منظومة "إس-500" أن تكتشف وتعترض 10 أهداف بالستية سريعة جدا (7 كيلومترات في الثانية) في آن واحد، وتقدر على تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت.
وستتفوق منظومة "إس-500" تفوقا كبيرا على نظيرتها الروسية "إس-400" ومنظومة "باتريوت" الأمريكية في المواصفات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)