رائد الفضاء البولندي لا يرى ندا للطائرات الروسية

وقال الطيار ميروسلاف غيرماشيفسكي، وهو رائد الفضاء البولندي الأول والوحيد، لـ"سبوتنيك":

أستطيع أن أقول إن الطائرات الروسية لا ند لها في قدرات الطيران.

وكان غيرماشيفسكي قد طار على الطائرات المختلفة منها "ميغ-15" و"ميغ-21" وميغ-29" و"إف-16" و"إف-18".

© Sputnik . Evgeniy Bijatov مقاتلة "ميغ-15"

وعن "ميغ-29" قال رائد الفضاء البولندي إنها تنافس "إف-16" بنجاح حاليا بعد تحديثها.

وأشاد غيرماشيفسكي بقدرة طائرة "سو-34" على الطيران البهلواني، واصفا إياها وطائرة "ميغ-41" المنتظَرة بأنهما طائرتان عبقريتان.

وعبر عن أسفه لأنه لن يتمكن من الطيران على هاتين الطائرتين.

وكشف أن "ميغ-15" طائرته المفضلة، مشيرا إلى أنها فعلت كل ما أراده.