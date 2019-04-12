رائد الفضاء البولندي لا يرى ندا للطائرات الروسية

وقال الطيار ميروسلاف غيرماشيفسكي، وهو رائد الفضاء البولندي الأول والوحيد، لـ"سبوتنيك":
أستطيع أن أقول إن الطائرات الروسية لا ند لها في قدرات الطيران.
وكان غيرماشيفسكي قد طار على الطائرات المختلفة منها "ميغ-15" و"ميغ-21" وميغ-29" و"إف-16" و"إف-18".
وعن "ميغ-29" قال رائد الفضاء البولندي إنها تنافس "إف-16" بنجاح حاليا بعد تحديثها.
وأشاد غيرماشيفسكي بقدرة طائرة "سو-34" على الطيران البهلواني، واصفا إياها وطائرة "ميغ-41" المنتظَرة بأنهما طائرتان عبقريتان.
وعبر عن أسفه لأنه لن يتمكن من الطيران على هاتين الطائرتين.
وكشف أن "ميغ-15" طائرته المفضلة، مشيرا إلى أنها فعلت كل ما أراده.
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