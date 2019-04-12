تسجيل
11:58 12 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

    لافروف: أمريكا لم تعد قادرة على التنافس بنزاهة في المجال الاقتصادي

    © Sputnik . Grigory Sysoev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على التنافس بنزاهة في المجال الاقتصادي.

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © Sputnik . Vitaly Belousov
    لافروف: واشنطن تعتبر أنها قادرة على وضع قواعد اللعبة وهذا يبعث على الأسف
    موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في اجتماع مع طلاب ومدرسي الأكاديمية الدبلوماسية: "وبطبيعة الحال، في مجالات أخرى، لا تتعلق بنزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، يتم تدمير الإطار القانوني الدولي… من الواضح أنه إذا أخذنا الأمر اقتصاديًا بحتًا، نعم، الولايات المتحدة لا تزال القوة الرائدة، لكن دورها النسبي آخذ في الانخفاض، حيث إن هناك اقتصادات كالصين والهند وعدد من البلدان والمناطق الأخرى تزدهر. والاقتصاد الأمريكي، كما لاحظنا في العامين إلى الثلاثة الأعوام الماضية، لم يعد قادراً على المنافسة بنزاهة".

    وأضاف لافروف بأن أساليب المنافسة غير العادلة تحدد الآن الإجراءات التي تتخذها واشنطن في العلاقات الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أن مبادئ منظمة التجارة العالمية تتآكل بسبب مواقف الولايات المتحدة.

    وأكد وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة لجأت إلى العقوبات الأحادية والخارجة عن الحدود، والحروب التجارية، ليس فقط ضد الدول التي تنتهج سياسة مستقلة، بل وضد أقرب حلفاء واشنطن، أيضاً.

    وتابع لافروف بهذا الصدد: "الوضع حول "التيار الشمالي 2" مثال على ذلك. والوضع مع التهديدات لعضو في حلف شمال الأطلسي — تركيا، بسبب أن أنقرة قررت تعزيز قدرتها الدفاعية عن طريق الحصول على أسلحة روسية، والعديد من الأمثلة الأخرى".

    وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، كان قد أعلن في وقت سابق، عن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد "التيار الشمالي-2"، معلناً عدم اتفاقه مع الرأي القائل بأن واشنطن تحاول إنقاذ الموردين الأمريكيين للغاز الطبيعي المسال من المنافسة في أوروبا. وربط بيري هذه العقوبات بجهود روسيا لتنفيذ اتفاقات مينسك، وكذلك بمسألة الحفاظ على عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

    وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، قد وضع تركيا أمام خيار: إما البقاء شريكاً أساسيا للحلف، أو جعل أمن هذه الشراكة عرضة لخطر عبر اتخاذ قرارات متهورة، مهدداً باحتمال فرض عقوبات اقتصادية على تركيا في حال شراء منظومة الدفاع الروسية "إس — 400".

    انظر أيضا:

    واشنطن تعرقل بدء اختيار منظمة التجارة العالمية "قضاة الاستئناف"
    تصاعد النزاع بين أمريكا والصين وسط دعوات بإصلاح منظمة التجارة العالمية
    بيان قمة العشرين: تمسك باتفاقية باريس للمناخ وضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية
    رئيس الوزراء الإسباني يدعو بقمة مجموعة "العشرين" لإصلاح وتحديث منظمة التجارة العالمية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, سيرغي لافروف, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    الشرطة البريطانية تعتقل جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس
    اعتقال وترحيل مؤسس "ويكيليكس"
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك