الكرملين: ما يحدث حول أسانج لا يتوافق مع مبادئ حرية وحصانة وسائل الإعلام

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن ما يحدث في قضية مؤسس ويكيليكس لا يتوافق مع مبادئ حرية وحصانة وسائل الإعلام.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "من وجهة نظرنا، هذا لا يتوافق مطلقا مع المثل العليا لحرية الصحافة وسائل الإعلام وحصانتها، لذلك نكرر مرة أخرى، أننا نتوقع احترام جميع الحقوق القانونية لأسانج".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يعتبر "ويكيليكس" مصدرا مستقلا للمعلومات يتعرض للملاحقة.

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فيما أكدت شرطة لندن، أمس الخميس، بأنه تم إلقاء القبض على أسانج في سفارة الإكوادور، بناءً على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، في 29 حزيران/يونيو 2012 ، لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.

ولجأ الأسترالي أسانج، إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ حزيران/يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.