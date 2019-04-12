سيناتور روسي: الوضع في السودان لن يؤثر على التعاون العسكري التقني مع روسيا

أعلن النائب الأول للجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي، المساعد السابق للرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، اليوم الجمعة، أن الوضع في السودان لن يؤثر على التعاون العسكري مع روسيا، وأن البلدين سيعودان للتعاون بعد استقرار الوضع في البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوجين لـ"سبوتنيك": "لا توجد أسباب للخوف، فأكثر تسليح الجيش السوداني من الأسلحة السوفيتية والروسية، لذلك ليس لديهم أي احتمالات أخرى".

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ووفقا له، فبعد استقرار الوضع في السودان، سيعود الطرفان "في أي حال" إلى استئناف التعاون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، أن بكين مستمرة في العلاقات مع الخرطوم، بغض النظر عن تطور الوضع في السودان.

يذكر أن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن في وقت سابق من يوم أمس الخميس، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن بن عوف عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر، من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير الأعمال في البلاد.