الخارجية الروسية: تم التحقيق في جميع حالات قتل الصحفيين في البلاد تقريبا

فيينا — سبوتنيك. وقال بوياكيفيتش، لوكالة "سبوتنيك" إنه رأى من الضروري إعطاء تعليق على تصريحات أدلت بها ممثلة صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية خلال مؤتمر حول حرية الصحافة نظمته اليوم في بروكسل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وخلص نائب مدير قسم الإعلام إلى القول "بصفتي الشخص المسؤول عن الدراسة والجمع وإعطاء الردود على الطلبات المقدمة من المنظمات ذات الصلة بشأن أمن الصحفيين في روسيا، اضطررت للقول إنه تم التحقيق في جميع قضايا قتل الصحفيين في روسيا، تقريباً، والجناة سيلقون العقوبة التي يستحقونها".
ويستضيف مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "في بروكسل اليوم فعاليات مؤتمر بعنوان "الصحفيون يتعرضون للهجوم: التهديد لحرية الإعلام"، كانت إحدى جلسات هذا المؤتمر مكرسة للوضع مع حقوق الصحفيين وأمنهم في أوكرانيا وفي روسيا.
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