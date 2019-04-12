الخارجية الروسية: تم التحقيق في جميع حالات قتل الصحفيين في البلاد تقريبا

أعلن نائب مدير قسم الإعلام في الخارجية الروسية، مكسيم بوياكيفيتش، اليوم الجمعة، أن جميع حالات قتل الصحفيين في روسيا تم التحقيق فيها تقريبا، وما تبقى في مرحلة التحقيق وستتم معاقبة الجناة.

فيينا — سبوتنيك. وقال بوياكيفيتش، لوكالة "سبوتنيك" إنه رأى من الضروري إعطاء تعليق على تصريحات أدلت بها ممثلة صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية خلال مؤتمر حول حرية الصحافة نظمته اليوم في بروكسل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

© Sputnik . Ramil Sitdikov وقفة تضامنية مع الصحفي كيريل فيشنسكي أمام السفارة الأوكرانية في موسكو

ووفقاً لبوياكيفيتش، ممثلة "نوفايا غازيتا" بالغت بقدر ما في وصفها للوضع الراهن مع حرية وسائل الإعلام في روسيا بأنه غير مقبول وفي الواقع مثل جو من الرعب".

وخلص نائب مدير قسم الإعلام إلى القول "بصفتي الشخص المسؤول عن الدراسة والجمع وإعطاء الردود على الطلبات المقدمة من المنظمات ذات الصلة بشأن أمن الصحفيين في روسيا، اضطررت للقول إنه تم التحقيق في جميع قضايا قتل الصحفيين في روسيا، تقريباً، والجناة سيلقون العقوبة التي يستحقونها".

ويستضيف مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "في بروكسل اليوم فعاليات مؤتمر بعنوان "الصحفيون يتعرضون للهجوم: التهديد لحرية الإعلام"، كانت إحدى جلسات هذا المؤتمر مكرسة للوضع مع حقوق الصحفيين وأمنهم في أوكرانيا وفي روسيا.