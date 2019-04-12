دخل بوتين يتراجع في 2018... وهذا ما كشفه إقراره الضريبي

كشف إقرار ضريبي حول دخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018، اليوم الجمعة، أن الرئيس كسب أقل بمرتين في عام 2018 مقارنة بعام 2017.

موسكو — سبوتنيك. بلغ إجمالي دخل الرئيس في عام 2018، 8.648 مليون روبل (أي نحو 134.3 ألف دولار) مقارنة بـ18.7 مليون روبل (نحو 290.4 ألف دولار) في عام 2017؛ وبالتالي انخفض دخل بوتين في عام 2018 بنحو 10 ملايين روبل (نحو 155 ألف دولار) مقارنة بعام 2017.

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وأوضح الإقرار الضريبي أن أصول الرئيس المتداولة والثابتة ظلت دون تغيير، شقة تبلغ مساحتها 77 مترا مربعا ومرآبا، كما أنه يملك شقة أخرى مساحتها 153.7 مترا مربعا ومرآبا بمساحة 18 مترا مربعا.

ووفقا للوثائق، يملك الرئيس الروسي أيضا سيارتي "غاز إم 21" و"نيفا" ومقطورة "سكيف".

في عامي 2015 و2016، تقاضى الرئيس المبلغ نفسه تقريبا — نحو 8.9 مليون روبل سنويا (نحو 138.2 ألف دولار)، في عام 2014، بلغ دخل رئيس الدولة 7.654 مليون روبل (18.9 ألف دولار).

في نهاية عام 2017، اتضح أن بوتين لم يعد لديه قطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع، حيث قام ببيعها، مما تسبب في زيادة دخله خلال عام 2017 بنحو 10 ملايين روبل (نحو 155 ألف دولار).