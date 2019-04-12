السفير العراقي لدى موسكو يلتقي رئيس لجنة الأوراق المالية في مجلس "الدوما"

التقى سفير جمهورية العراق لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، اليوم الجمعة، بمقر مجلس النواب الروسي (الدوما)، مع رئيس لجنة الأوراق المالية في المجلس، أناتولي أكساكوف.

© Sputnik . Vladimir Trefilov السفير العراقي يؤكد مشاركة بلاده في الحوار العربي الروسي بوفد رفيع المستوى

موسكو — سبوتنيك . وفي بداية اللقاء تحدث العذاري عن التعاون بين الدولتين، وأكد أن على العراق وروسيا أن يتحالفا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتهريبها، لقطع الطريق عن المجموعات الإرهابية لاستثمار هذه الأموال في تمويل أعمالهم الإرهابية.

وأيد أكساكوف هذا النوع من التعاون وأكد أن لجنة الأوراق المالية بصدد تقديم تشريع للتصويت عليه، من شأنه أن يحد كثيرا من غسيل الأموال وتحويلها لتلك المجموعات.

كما تطرق السفير إلى ضرورة العمل المشترك وتنسيق الجهود فيما يخص الأمن السيبراني وذلك من أجل حماية الشباب الذي أصبح يستخدم شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، مما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل عصابات الإرهاب والإجرام.