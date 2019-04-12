الأمن الروسي يقضي على مسلحين من "داعش" الإرهابي في مدينة تيومين وسط البلاد

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب مقتل مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول)، خططا لشن هجمات إرهابية، خلال عملية أمنية نفذت مساء الجمعة في مدينة تيومين جنوب غربي منطقة سيبيريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ممثل عن اللجنة في تصريحات صحفية، تعليقا على سير العملية ونتائجها: "أطلق المسلحان النار على أفراد من قوات الأمن، بعدما اقترحوا على المسلحين إلقاء السلاح والاستسلام، وقتلا في تبادل لإطلاق النار أعقب ذلك".

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وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين اليوم، الجمعة: "خلال عمليات البحث والتحري توفرت معلومات تشير إلى وجود منزل خاص في مدينة تيومين يؤوي عناصر من تنظيم داعش يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في أماكن مزدحمة بالناس".

وتابع: "وبغية منع العمل الإرهابي ولضمان سلامة المواطنين، قرر رئيس مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين إجراء عملية أمنية لمكافحة الإرهاب".