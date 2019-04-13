سفن حربية روسية تجرى تدريبات قتالية في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

وقال المكتب في بيان: "أبحرت سفن أسطول البحر الأسود من القاعدة البحرية لتعزيز تجمع سفن الأسطول في البحر الأسود، وقامت السفن بالإبحار في منطقة محددة، حيث ستتم مراقبة الوضع تحت الماء وعلى السطح وفي الجوي كذلك".
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، الاثنين 8 أبريل / نيسان، أن أسطول البحر الأسود قام بتنظيم دوريات خلال تدريبات حلف شمال الأطلسي "الدرع البحري-2019" تحسبا لحالات الطوارئ.
وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد أعلن نيته تأمين عبور السفن العسكرية الأوكرانية لمضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.
وكشفت السفيرة كي بيلي هاتشيسون، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الناتو، أن الناتو سيقرر ذلك خلال اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في واشنطن.
وأوضحت أن الناتو سيقرر تكثيف النشاط الاستخباري في البحر الأسود وإرسال المزيد من البوارج إلى البحر الأسود "لتأمين مرور السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش". وأضافت أن الناتو سيقوم باتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة "تهديدات روسيا".
وتجدر الإشارة إلى أن مضيق كيرتش أصبح جزءا من الأراضي الروسية بعدما استعادت شبه جزيرة القرم الهوية الروسية في عام 2014.
وكانت القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية منذ بداية خمسينات القرن الماضي. وجدد سكانها رغبتهم في استعادة الإدارة الروسية لإقليمهم بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية.
واضطر حرس الحدود الروسي إلى استخدام السلاح لإيقاف 3 قطع بحرية أوكرانية التي انتهكت حرمة الحدود الروسية في مضيق كيرتش في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
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