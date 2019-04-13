روسيا تزيد إنتاج صواريخ "إسكندر"

وكشف أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، للصحفيين أن نسبة إنجاز المشروع يزيد على 50%.

© Sputnik . Ramil Sitdikov "إسكندر" يزرع الخوف في اسكندنافيا

ويرى مراقبون أن روسيا ترد بذلك على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية التي تلزم طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل مدى.

وبررت الولايات المتحدة الانسحاب من هذه الاتفاقية مدعية أن روسيا تحتفظ بصاروخ 9إم729 "المحظور" وهو الصاروخ الذي يتم إطلاقه من منصة إطلاق صواريخ منظومة "إسكندر". وحسب الأمريكيين فإن هذا الصاروخ نسخة برية لصاروخ "كاليبر" المنطلق من السفينة أو الغواصة الذي يصل مداه إلى 2500 كيلومتر.

ودحضت وزارة الدفاع الروسية هذه المزاعم مؤكدة أن صواريخ "إسكندر" لا تتجاوز المدى المسموح به.