شاهد... سيارة جيب تحاول مواكبة الدبابة السريعة

تعتبر دبابة "تي-80" من أسرع الدبابات في العالم.

وتستطيع هذه الدبابة الروسية أن تسير بسرعة لا تقدر عليها الدبابات الأخرى.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy دبابة روسية تحقق إنجازا مشهودا

وحسب صانعها فإن سرعة دبابة "تي-80" يمكن أن تبلغ 70 كيلومترا في الساعة.

وذكرت قناة "زفيزدا" إحدى قنوات التلفزيون الروسي، أن مندوبيها شاهدوا دبابة "تي-80" حين سارت على الطريق المغطى بالثلج بسرعة تتجاوز 70 كيلومترا في الساعة. ونشرت القناة مقطع فيديو تحاول فيه سيارة جيب أن تلحق الدبابة "تي-80" على الطريق المغطى بالثلج.

وتستطيع دبابة "تي-80" السير بهذه السرعة بفضل محركها الغازي التربيني المتميز.

وخصصت دبابة "تي-80" لقتال القوات المعادية ودعم القوات الصديقة أثناء الهجوم.