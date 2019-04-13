طائرات جديدة تنضم إلى القوات الروسية

ويتم تحديث أسلحة الجيش الروسي من خلال تزويده بنماذج السلاح والعتاد العسكري الجديدة من صنع محلي.

وحصلت القوات الجوية الفضائية، مثلا، في الربع الأول من عام 2019 على ما يزيد على 40 طائرة ومروحية جديدة.

وصرح أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير دفاع روسيا، بأن القوات الجوية الفضائية استلمت منذ بداية العام الحالي 10 طائرات جديدة و3 طائرات محدَّثة و31 مروحية جديدة.

كما حصلت القوات الجوية الفضائية الروسية في نفس الفترة على جهاز رادار جديد و6 أجهزة رادار محدّثة و4358 قطعة سلاح وذخيرة.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الطائرات العشر الجديدة التي تسلّمتها القوات الجوية مؤخرا طائرات "سو-34".