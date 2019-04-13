فيديو من قمرة القيادة وبأجواء ماطرة... سوخوي 27 ترافق القاذفة "تو 160" فوق البحر الأسود

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 27 إس إم" ترافق قاذفة الصواريخ الإستراتيجية "160" في مهمة تدريبية فوق البحر الأسود.

ويظهر المقطع الذي نشرته وزارة الدفاع كيف أقلعت المقاتلة الروسية "سوخوي 27 إس إم" بأجواء أمطار غزيرة ورافقت حاملة الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو 160" فوق البحر الأسود.

توضح اللقطات المأخوذة من قمرة القيادة في إحدى الطائرات كيف أقلعت الطائرات متغلبة على أجواء المطر الغزير وتدفق المياه، ثم ترتفع فوق السحاب.

وكان التدريب يشمل تنفيذ مهمة العمل على صيانة طائرة "توبوليف 160" بالتناوب ، ثم اعتراض العدو المفترض في الهواء على الخطوط البعيدة للهجوم" بحسب ما أوضحت وزارة الدفاع.

وتعتبر "سوخوي 27" طائرة متعددة الأغراض من الجيل الرابع تعمل في جميع الأحوال الجوية وتمثل نسخة مطورة من "سو 27".