نواب بالبرلمان الروسي: كوريا الشمالية تريد شراء طائرتي ركاب من روسيا

أكد نائب رئيس مجلس الدوما، سيرغي نيفروف، اليوم الأحد، بأن وفدا من المشرعين الروس ناقش احتمال بيع طائرتين خلال زيارته الأخيرة لكوريا الشمالية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال للصحفيين في موسكو "خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية إيم تشون إيل، المسؤول عن التعاون الاقتصادي، قدمت كوريا عدة عروض… بما في ذلك شراء طائرتين للركاب".

© AP Photo / Wong Maye-E رصد طائرة الزعيم الكوري الشمالي قرب روسيا

وقال نيفيروف إنه سيطلع رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين على اقتراح بيونغ يانغ.

وأضاف أن "كوريا الشمالية تريد استخدام الطائرات في الرحلات الجوية الدولية".

وكانت روسيا منعت في شهر أغسطس/آب العام الماضي محاولة الولايات المتحدة بإدراج شركتين روسيتين و6 سفن روسية على قوائم العقوبات، وذلك بسبب مزاعم حول قيامها بنقل النفط إلى كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" آنذاك، أن الصين دعمت الفيتو الروسي باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية.