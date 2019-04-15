وفد أمني روسي يزور مصر نهاية الشهر الجاري لبحث عودة الطيران

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن "مجموعة من المختصين الروس في أمن الطيران ستتوجه إلى مصر في النصف الثاني من شهر أبريل/ نيسان الجاري".

موسكو — سبوتنيك. وقال أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ستتوجه مجموعة جديدة من المتخصصين في أمن الطيران إلى مصر في النصف الثاني من شهر أبريل/نيسان".

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY السيسي: مصر تتطلع لإنهاء الجانب الروسي إجراءات استئناف الطيران للغردقة وشرم الشيخ

وردا على سؤال حول كيف يجري الحوار مع مصر فيما يتعلق بأمن الطيران والأمن في المناطق السياحية، قال سيرومولوتوف، إن "الاستئناف الكامل لرحلات الطيران بين روسيا ومصر لا تزال واحدة من أهم القضايا على جدول الأعمال الثنائي"، وأضاف "الأولوية بلا شك بالنسبة لنا هي ضمان سلامة الركاب الروس".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب عن تطلع بلاده لانتهاء الجانب الروسي من الإجراءات اللازمة لاستئناف الطيران بين المدن الروسية ومنتجعي الغردقة وشرم الشيخ المصريين قريبا.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، "بحث السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة المصرية القاهرة، موضوع استئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة، مؤكدا "تطلع مصر لقيام الجانب الروسي بالانتهاء من هذه المسألة قريبا".

وأضاف البيان أن السيسي أكد "سعي مصر لترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وهو ما تجسد في بلورة عدد من المشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، مثل مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية".

ونقل البيان عن وزير الخارجية الروسي تأكيده "التزام بلاده بتعهداتها التنموية وتنفيذ مشروعاتها في مصر، وفق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقع بين البلدين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي"، متابعا "الجهات المعنية في روسيا بصدد الوقوف على مختلف الإجراءات اللازمة لاستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومدينتي شرم الشيخ والغردقة".

ولا تزال الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ السياحيين في مصر معلقة منذ إسقاط طائرة "إيرباص 321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية في صحراء سيناء في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وعلى متنها 224 شخصا، بسبب تفجير عبوة ناسفة، ولكن الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة استؤنفت في 11 أبريل/ نيسان 2018.