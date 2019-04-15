روسيا على اتصال بالأطراف الليبية من أجل التوصل إلى تسوية حقيقية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، أن روسيا على اتصال دائم بالأطراف الليبية من أجل التوصل إلى تسوية حقيقية للأزمة في البلاد.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY السيسي يؤكد لحفتر دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في ليبيا . وقال فيرشينين للصحفيين: "هناك اتصالات دائمة مع الأطراف الليبية، ونتبع خطا نشطا من أجل تحقيق تسوية حقيقية في ليبيا. الاتصالات مع الأطراف الليبية تجري منذ فترة طويلة".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الليلة الماضية، سقوط 121 قتيلا جراء الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، فيما أصيب 561 آخرين.