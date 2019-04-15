وفد روسي يبحث فرص الاستثمار في دبي

بحث وفد روسي مكون من نحو 50 متخصصا، بينهم نخبة من المطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية في روسيا الاتحادية، مع مسؤولين في "دائرة أراضي دبي"، اليوم الإثنين، سبل استكشاف فرص الاستثمار في الإمارة.