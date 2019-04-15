بوتين يجتمع مع مجلس الأمن الروسي يوم 16 أبريل لمناقشة محاور سياسة الدولة في مجال الفضاء

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجتمع يوم 16 نيسان/ أبريل، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، لمناقشة محاور ذات أولوية لسياسة الدولة في مجال النشاط الفضائي.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين بهذا الشأن: "سيدير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 16 نيسان/ أبريل في الكرملين، جلسة لمجلس الأمن الروسي، مكرسة لمناقشة محاور ذات أولوية لسياسة الدولة في مجال النشاط الفضائي".

ويذكر أنه سبق وشارك الرئيس الروسي، يوم 12 نيسان/ أبريل، في الاحتفالات بمناسبة يوم الفضاء، حيث طلب من العاملين برفع نوعية ما يقوم به قطاع الفضاء ودرجة فعاليته، بالإضافة إلى تركيز الطاقات العلمية والإنتاجية على تحقيق الأهداف المحددة في رسالة الرئيس السنوية للجمعية الفدرالية الروسية.