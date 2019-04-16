لقاء مرتقب بين بوتين ورئيس الفلبين

أعلن وزير الزراعة الفلبيني، إيمانويل بينول، إن رئيسا روسيا والفلبين، فلاديمير بوتين ورودريغو دوتيرتي، قد يعقدان اجتماعا خلال الأشهر المقبلة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بينول في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت": "لا توجد تواريخ محددة، لكن يجب أن يلتقيا خلال الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن أحد الموضوعات الرئيسية في الاجتماع بين بوتين ودوتيرتي، يمكن أن تكون مناقشة آفاق التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي والفلبين.



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وأضاف الوزير، أن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يزيد حجم التبادل التجاري، فضلا عن كونه سيساعد في تعزيز التجارة بين الفلبين والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية.