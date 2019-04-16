الجيش الروسي يستلم سلاحا غير مرئي

وأصبحت وحدة الحرب الإلكترونية المرابطة في ريف مدينة فورونيج أول من حصل على ما يسمى بـ"بالانتين" وهو سلاح غير مرئي لكنه قوي جدا، إذ يقدر على إصابة العدو بالشلل من خلال تعطيل اتصالاته.

© Sputnik . Sergei Malgavko روسيا... إتمام صنع منظومة صواريخ "إس-500" قريبا

وبالنسبة للقوات الصديقة يقدر "بالانتين" على تجميع مختلف وسائط الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والاتصال اللاسلكي في المنظومة الواحدة ما يعزز فاعليتها.

ويمكن نقل "بالانتين" من مكان إلى آخر بسرعة، إذ توضع معداته في عشرات السيارات القادرة على اجتياز الأراضي الوعرة. وتُظهر الصورة التي نشرتها بعض الصحف الروسية اثنتين من هذه السيارات.

إلى ذلك، أعلن قائد قوات الحرب الإلكترونية في المنطقة العسكرية المركزية في وسط روسيا تزويد قوات المنطقة بأحدث نظام للتشويش الإلكتروني خلال العام الحالي.

وقال الجنرال سيرغي بورتنيخ إن نظام "بولي 21" سيساعد القوات على تعطيل طائرات العدو دون طيار وتقليل فعالية صواريخه وقنابله الموجهة.