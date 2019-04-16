صواريخ "إس-350" محصنة ضد الإعاقة التشويشية

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، قد أعلن أن منظومة "إس-350" اجتازت الاختبارات الرسمية بنجاح توطئة للوصول إلى الجيش الروسي في عام 2019.

© Sputnik . Evgeniy Epantshitsev روسيا تختبر صاروخ "إس-350"

وقال الخبير العسكري د. كونستانتين سيفكوف، في تصريحات صحفية إن منظومة "إس-350" ستتقدم وتتفوق على منظومة "إس-300" في القدرات القتالية، وتقترب من منظومة "إس-400" في مدى صواريخها الاعتراضية.

ومن الممكن أن يتراوح مدى صواريخ "إس-350" بين 100 كيلومتر و400 كيلومتر.

وتتقدم منظومة "إس-350" على "إس-300" في الحماية من التشويش الإلكتروني. وفي ظن الخبير فإن الغرب لا يملك نظاما للتشويش الإلكتروني قادرا على إعاقة منظومة "إس-350"، بينما تقدر المنظومة الروسية الجديدة على مقاومة ما يملكه أو سيملكه الآخرون من وسائط التشويش الإلكتروني

وبات معلوما في وقت سابق أن روسيا صنعت نسخة جديدة، بحرية لمنظومة صواريخ "تور" المضادة للطائرات والصواريخ. ويرى الخبير العسكري أليكسي ليونكوف أن منظومة "تور" الجديدة ستشكل آخر خط للدفاع عن سفن الأسطول الروسي ضد صواريخ الناتو.