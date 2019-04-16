روسيا تطلق حملة لجمع التبرعات لكاتدرائية نوتردام

اقترح رئيس إدارة المتاحف في وزارة الثقافة​ الروسية، فلاديسلاف كونونوف، اليوم الثلاثاء، أن تقوم إدارات المتاحف والمواطنون بحملة واسعة لجمع التبرعات لترميم كاتدرائية نوتردام​ في فرنسا بعد الحريق الذي حصل لها.