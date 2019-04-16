أبو الغيط: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يعزلها ويشكل خطرا على المنطقة

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان يهدد السلام في الشرق الأوسط ويعرض واشنطن للعزلة.

سبوتنيك. وقال أبو الغيط خلال الجلسة الوزارية لمنتدى التعاون الروسي-العربي: "نقدر موقف روسيا من اعتراف الأميركيين بسيادة إسرائيل على الجولان. ونقول إن هذا القرار سوف يتسبب في عزلة الأميركيين في الساحة الدولية. وأصبحت هذه الخطوة خطرا آخرا على التسوية بأكملها في الشرق الأوسط".