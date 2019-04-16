بوتين يعزي ماكرون والشعب الفرنسي بحادثة حريق كاتدرائية نوتردام بباريس

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره الفرنسي وللشعب الفرنسي بحادثة الحريق المأساوية في كاتدرائية نوتردام بباريس.

© REUTERS / BENOIT TESSIER مالك "لوي فيتون" و"ديور" يتبرع بـ200 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام . وقال الكرملين في بيان: "الرئيس الروسي بوتين أرسل برقية تعزية للرئيس الفرنسي ماكرون، معربا من خلالها عن أسفه للرئيس الفرنسي وللشعب الفرنسي على خلفية الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام بباريس".

وأضاف بيان الكرملين أن "بوتين أعرب عن أمله بإعادة بناء الكاتدرائية، واقترح إرسال أفضل الخبراء الروس إلى فرنسا، ممن لديهم الخبرة في ترميم آثار التراث الثقافي العالمي، بما في ذلك أعمال الهندسة المعمارية في العصور الوسطى".