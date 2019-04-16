روسيا تعترف بسلطات السودان الجديدة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/أبريل، أن موسكو تعترف بالحكومة الجديدة في السودان.

وقال بوغدانوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تعترف بالسلطات الجديدة في السودان وتتواصل معها: "نعم، بالطبع".

© REUTERS / الرياض تجدد دعمها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

وقد حدث انقلاب عسكري في السودان، يوم 11 نيسان/أبريل، وتم احتجاز الرئيس عمر البشير. وترأس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، يوم 12 نيسان/أبريل.

وكان البرهان قد قال في كلمة تلفزيونية، أمس السبت، إنه، ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأصدر أوامر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قانون الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف برهان، الذي تولى السلطة عقب تنازل سلفه عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، بعد يوم واحد من عزل البشير، إن "المجلس الانتقالي العسكري يلتزم بإرساء الحكم المدني، خلال فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن صباح الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.