روسيا تعلق رسميا على موعد زيارة بوتين إلى السعودية

صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، لم يتحدد بعد، والتحضيرات جارية.

© Sputnik . Sergey Guneev السعودية تنتظر زيارة بوتين في عام 2019

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف لوكالة "سبوتيك"، رداً على سؤال بهذا الصدد: "ليس بعد (بشأن تحديد موعد الزيارة). الاستعدادات جارية".

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن موسكو والرياض تعملان على التفاصيل النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة.

وفي شهر آذار/مارس، قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة إلى الرياض، كان أحد مواضيع المحادثات هو الإعداد لزيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.