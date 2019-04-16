بوتين يعلن عن موعد الإطلاق الأول لصاروخ "أنغارا-أ5إم"

وأشار إلى أن الصاروخ سيطلق من القاعدة الروسية فوستوتشني.
ومن الجدير بالذكر أن "أنغارا" هو مجمع صاروخي فضائي روسي حديث، يشمل مركبات إطلاق صديقة للبيئة من فئات مختلفة، اعتبارا من الخفيفة وانتهاءا بالثقيلة. وتتراوح قدرته على الحمولة ما بين 1.5 إلى 35 طنا.
وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، صاروخ "أنغارا —1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنغارا — 5" مع تعديليها "أنغارا — 5 إم" (محدثة) و"أنغارا — 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا — 5 في" (ذات حمولة زائدة).
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