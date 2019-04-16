بوتين يعلن عن موعد الإطلاق الأول لصاروخ "أنغارا-أ5إم"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر إطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا-أ5إم" في عام 2025.

وأشار إلى أن الصاروخ سيطلق من القاعدة الروسية فوستوتشني.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation روسيا تنوي إطلاق دفعة جديدة من صواريخ "سويوز" و"أنغارا" إلى الفضاء

قال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، حول سياسة الحكومة في مجال الفضاء: "يجب أن ينطلق "أنغارا-أ5إم" من قاعدة الفضاء في عام 2025".

ومن الجدير بالذكر أن "أنغارا" هو مجمع صاروخي فضائي روسي حديث، يشمل مركبات إطلاق صديقة للبيئة من فئات مختلفة، اعتبارا من الخفيفة وانتهاءا بالثقيلة. وتتراوح قدرته على الحمولة ما بين 1.5 إلى 35 طنا.

وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، صاروخ "أنغارا —1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنغارا — 5" مع تعديليها "أنغارا — 5 إم" (محدثة) و"أنغارا — 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا — 5 في" (ذات حمولة زائدة).