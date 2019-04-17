لافروف: لابد من حل قضية بؤرة الإرهاب في إدلب السورية فلا يمكن للإرهابيين البقاء هناك للأبد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل، على ضرورة حل قضية بؤرة الإرهاب في محافظة إدلب السورية، مشيرا إلى عدم إمكانية بقاء الإرهابيين فيها للأبد.

وأضاف لافروف، قائلا: "سيتعين علينا حل مشكلة القضاء على الإرهاب في إدلب على أساس الاتفاقات الروسية التركية، وعلى أساس أن الإرهابيين لا يمكنهم البقاء هناك إلى الأبد".

© Sputnik . Grigory Sysoev لافروف: اللجنة الدستورية السورية سيتم تشكيلها قريبا والوضع على الأرض لا يعرقل ذلك

وأشار إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية سيمنح هذه المنظمة الفرصة للمساهمة في الحل السلمي للنزاع السوري، قائلا: "بالنسبة لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، فقد تمت مناقشة هذا الموضوع، ويتفق معي معظم زملائي من العالم العربي، على ضرورة القيام بذلك، لتعود جامعة الدول العربية بشكل أساسي إلى العملية المرتبطة مباشرة بإيجاد طرق لتنفيذ القرار 2254".

كما تحدث وزير الخارجية عن أنه من الضروري حل مشكلة شمال شرقي سوريا والضفة اليسرى للفرات، من أجل استعادة الحكومة السورية لتلك المناطق وإقامة حوار مع الأكراد وفي الوقت نفسه ضمان المصالح الأمنية لتركيا.