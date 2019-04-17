بوتين: منظومة القضاء في روسيا تتطور ويتوجب الابتعاد عن الشعارات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن منظومة القضاء في روسيا تتطور وتوجد مشاكل لكن يجب التعامل مع التغيير بمهارة وبدون شعارات، وبعيدا عن التلويح بالسيف.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين: " يتطور النظام القضائي في روسيا، ولكن كما هو الحال في أي مجال آخر، هناك قضايا ومشاكل. ولكن يجب أن يتم التعامل معها بمهارة دون شعارات".

© Sputnik . Grigoriy Sysoev بوتين: تم تجاوز مرحلة الركود في الاقتصاد الروسي

وشدد "هنا لا يجوز باي شكل من الاشكال التلويح بالسيف… لذلك دون ثورات، والسير على طريق التطور".

يتبع…