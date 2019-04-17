بوغدانوف : روسيا مستمرة في تطوير علاقات الصداقة مع السلطات السودانية الجديدة

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك":

"اللقاء كان جيداً والحوار بناء. المباحثات جرت مع القيادة السودانية الجديدة مع رئيس ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. والنية نحو استمرار تطوير علاقات الصداقة التقليدية واستمرار التعاون ودعم الحوار السياسي".

وأضاف بوغدانوف:"مصممون على مواصلة عمل المشغلين الاقتصاديين في البلاد على أساس المنفعة المتبادلة"، مشددا على الرغم من الصعوبات التي ظهرت، موسكو ستساعد الشعب السوداني على التغلب على هذه الصعوبات.

وأشار إلى أنه:"تم في اللقاء التأكيد على أننا مهتمون بمواصلة التعاون على قدم المساواة ومتبادل المنفعة. والسودان بلد مهم للغاية في العالم العربي والإفريقي. إنه شريكنا التقليدي ، ولدينا تاريخ طويل من العلاقات، ونأمل بألا نفقد المخزون المتراكم".

هذا وفي وقت سابق، صرح مصدر بوزارة الخارجية السودانية، لوكالة"سبوتنيك"، أن بوغدانوف سيصل، اليوم الأربعاء، إلى الخرطوم.