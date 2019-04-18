موسكو ستواجه العقوبات الأمريكية غير القانونية على كوبا وفنزويلا

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا ستعارض فرض عقوبات أمريكية غير قانونية على كوبا وفنزويلا، وستبذل قصارى جهدها لدعم شركائها الاستراتيجيين في المنطقة.

وقال ريابكوف: "إننا نشعر بالقلق إزاء الإجراءات الأمريكية المستمرة ضد دول منطقة أمريكا اللاتينية. إننا نرى تنفيذ عقوبات غير شرعية على الإطلاق وغيرها من وسائل التأثير".

© Sputnik . Maksim Blinov لافروف: واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا

ووفقا لأقواله فإن الولايات المتحدة "تعلن صراحة أن هدفها كسر الإرادة وتغيير المسار السياسي لهذه الدول في الاتجاه اللازم للولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد البنك المركزي الفنزويلي، يوم أمس الأربعاء. وأكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون أن هذه الخطوات ضد مؤسسة مالية هامة ستكون بمثابة تحذير خطير لجميع اللاعبين الخارجيين، بما في ذلك روسيا، ضد نشر القوات والمعدات العسكرية في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.