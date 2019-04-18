موسكو ستواجه العقوبات الأمريكية غير القانونية على كوبا وفنزويلا

وقال ريابكوف: "إننا نشعر بالقلق إزاء الإجراءات الأمريكية المستمرة ضد دول منطقة أمريكا اللاتينية. إننا نرى تنفيذ عقوبات غير شرعية على الإطلاق وغيرها من وسائل التأثير".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد البنك المركزي الفنزويلي، يوم أمس الأربعاء. وأكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جون بولتون أن هذه الخطوات ضد مؤسسة مالية هامة ستكون بمثابة تحذير خطير لجميع اللاعبين الخارجيين، بما في ذلك روسيا، ضد نشر القوات والمعدات العسكرية في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.
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