دبلوماسي روسي: حوار مثمر بين موسكو و واشنطن حول الوضع في سوريا

أفاد مصدر دبلوماسي رفيع، اليوم الخميس، بأن مستشارة الرئيس الأميركي، فيونا هيل، بحثت، خلال زيارتها إلى موسكو، العلاقات الثنائية والوضع في سوريا وفنزويلا.

موسكو-سبوتنيك.قال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد زارت فيونا هيل موسكو يومي 16-17 نيسان/أبريل. وتم عقد لقاء مع هيئات مجلس الأمن الروسي والخارجية. وعلى وجه الخصوص، التقت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف".

© REUTERS / RODI SAID صحيفة: انسحاب رتل عسكري أمريكي باتجاه الحدود العراقية السورية

وحسب قوله، تمت مناقشة سوريا "كأحد الموضوعات التي يدور حولها حوار مثمر بين موسكو وواشنطن".

وأشار المصدر إلى أنه "تم بحث الوضع في فنزويلا، وكشف الحوار عن تناقضات عميقة خطيرة واختلافات كبيرة في النهج".

هذا وكان البيت الأبيض، قد أعلن يوم الجمعة 22 مارس/ آذار، القضاء الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي على الأراضي السورية، وذلك بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هزيمة التنظيم وانتهاء سبب وجود القوات الأمريكية في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي أنه تمت هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا وأن هذا كان السبب الوحيد لبقاء القوات الأمريكية في سوريا.