تسجيل
13:24 18 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الفريق أول ركن جلال الدين الشيخ الطيب، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان

    خبراء روس يشرحون رؤيتهم لظاهرة شائعة في العالم العربي

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    التقت "سبوتنيك" عددا من الخبراء والباحثين الروس المرموقين لاستطلاع رأيهم في أحداث العالم العربي وظاهرة العسكريين في السياسة بوجه خاص.

    في البداية حاورت "سبوتنيك" الخبيرة ماريا محمودوفا من معهد الأبحاث الاستراتيجية. فقالت الخبيرة:

    الجيش السوداني ينضم إلى المتظاهرين للاحتفال بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد
    © REUTERS / STRINGER
    خبير: الشرق الأوسط يبتعد عن الأنظمة القديمة

    — بدأ العسكريون يوطدون مواقعهم في عدد من البلدان العربية في القرن العشرين. ويمكن تفسير ذلك بنزوع العسكريين في هذه البلدان إلى استخدام القوة لحل المشاكل لاسيما وإن العسكريين هم غالبية المناضلين ضد الاستعمار في البلدان العربية. واليوم يملك العسكريون نفوذا كبيرا في المؤسسات الحاكمة بموريتانيا والجزائر وليبيا ومصر وسوريا والعراق.

    وأضافت قائلة:

    — لا يمنح جميع الناس ثقتهم للجيش، ولكن من يثق فهو يدرك أهمية دور الجيش في توفير وحفظ الأمن. وإذا لم تتمكن الدولة من توفير الأمن لرعاياها وكان الجيش ضعيفا فلا بد أن يظهر قادة ميدانيون فينبرون للاضطلاع بهذه الوظيفة في هذه أو تلك من الدول، ولا بد ان تنتشر تشكيلات مسلحة لا تخضع لمراقبة الدولة.

    وقال أندريه تشوبريغين، الرئيس العلمي لمركز أبحاث الحضارة الشرقية:

    — ظهرت هذه النزعة أواسط القرن العشرين، حيث صاحب حركات التحرر الوطني وصول العسكريين إلى السلطة في سوريا، مثلا، أو العراق أو مصر أو ليبيا، لعدة أسباب أبرزها كون ضباط الجيش الشريحة الأكثر تعلما وتنظيما في البلدان العربية. ولم تكن الأحزاب السياسية لاعبين يحسب لهم الحساب. أما الأحزاب القوية فكانت تضم ضباط الجيش مثل حزب البعث في سوريا والعراق. وثمة سبب آخر هو أن القوة العسكرية نالت إعجاب السكان المتوزعين على العشائر، وكانوا ينظرون إلى ضباط الجيش بأنهم أبناء الشعب وأبناء عشائرهم. وكانوا يقفون نفس الموقف تجاه كل أفراد القوات المسلحة.

    وشرح البروفيسور العقيد المتقاعد سيرغي فوروبيوف وجهة نظره قائلا:

    — الناس في البلدان العربية لم يعتادوا أن يصل أحد ما إلى السلطة بالطريقة الديمقراطية ولكنهم اعتادوا أن يحل الأبناء محل الآباء في قمة السلطة.

    وتابع البروفيسور فوروبيوف حديثه قائلا:

    يشكل الجيش أهم ركيزة تستند عليها الدولة. ورغم أن الجيش لا يتدخل في السياسة وفقا للقوانين إلا أنه ينبري للدفاع عن النظام السياسي الحاكم في وقت الأزمة أو يقف ضده ويطيح به.

    ويتوقع البروفيسور فوروبيوف أن تتواصل ظاهرة العسكريين في السياسة في العالم العربي لأن الناس هناك يمنحون العسكريين ثقتهم، مشيرا إلى أن وجود العسكريين في المؤسسات الحاكمة العربية ظاهرة طبيعية.

    انظر أيضا:

    السودان: خبراء الأمم المتحدة يدينون استخدام القوة المفرط في الاحتجاجات
    خبراء يوضحون أسباب الخلاف بين المغرب والسعودية والإمارات
    خبراء: اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان وعد بلفور جديد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, رأي, حوار, خبراء, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المقاتلة سو-30إس إم متعددة المهام التابعة لفريق الفرسان الروس (روسكيه فيتيازي) في القاعدة الجوية كوبينكا بعد التدريبات الوحدة الجوية العسكرية الروسية في إطار التحضيرات للجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    انطلاق أول بروفة للعرض الجوي العسكري بمناسبة عيد النصر
    كوريا الشمالية تختبر سلاحا توجيهيا تكتيكيا جديدا
    لماذا تختبر كوريا الشمالية "سلاحا تكتيكيا" جديدا؟
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك