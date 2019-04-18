الكرملين: كيم جونغ أون يزور روسيا في شهر أبريل الجاري

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "بدعوة من فلاديمير بوتين يقوم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة روسيا في المنتصف الثاني من أبريل".
وقال بيسكوف للصحفيين، أمس الأربعاء: "لا أستطيع أن أعطي ردا تفصيليا فيما يتعلق بما قلته لكم من قبل. حتى الآن لا توجد أية تفاصيل".
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، يوم الاثنين الماضي، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في فعاليات محلية يوم 24 نيسان/أبريل، وقد يتم عقد لقاء هناك بين الرئيسين الروسي والكوري الشمالي.
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