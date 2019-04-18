الكرملين: كيم جونغ أون يزور روسيا بوتين في شهر أبريل الجاري

اعلن الكرملين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور روسيا بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في النصف الثاني من شهر أبريل الجاري.