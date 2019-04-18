نورمحمدوف يشتكي من الشهرة

كشف بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة "UFC" الروسي حبيب نورمحمدوف عن معاناته من الشهرة والشعبية.

ووفقا لقناة "ماتش" الروسية، أعرب الرياضي الروسي عن انزعاجه من الشعبية التي يتمتع بها، وقال:

"من الصعب أحيانًا الدخول إلى الصالات الرياضة بسبب احتشاد عدد كبير من الناس. شخص ما يريد التقاط صورة، وآخر لديه بعض الأسئلة والاقتراحات، الأمر الذي بسبب الكثير من الضجة، في الوقت الذي أريد فيه أن أتدرب، دون ازعاج… لقد سئمت من هذا".

يذكر أن حبيب تمكن من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء.

وفتحت ولاية نيفادا الأمريكية تحقيقا بالحادث، لتتم معاقبة حبيب بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.

وفي آذار / مارس الماضي، أعلنت منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، أن نورمحمدوف سيدافع عن لقبه في أيلول / سبتمبر المقبل.