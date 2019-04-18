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16:48 18 أبريل/ نيسان 2019
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    المنتدى الدولي في دورته الحادية عشر آتوم إكسبو-2019 (ATOMEXPO-2019)

    توقيع أكثر من 40 اتفاقية تعاون في منتدى "آتوم إكسبو" للطاقة النووية

    © Photo / Press Office of ATOMEXPO
    روسيا
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    انتهت في 16 أبريل/ نيسان، فعاليات المنتدى الدولي في دورته الحادية عشرة "آتوم إكسبو-2019" (ATOMEXPO-2019)، وهو حدث لمناقشة الصناعة العالمية، التي وفرت شركة "روس آتوم" منصة لتنظيم فعالياته في سوتشي.

    روس آتوم
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    "روس آتوم" الروسية تجري مفاوضات مع الأردن وقطر والإمارات بشأن استخدام تقنياتها النووية
    افتتح الجلسة العامة بعنوان "التقنيات النووية من أجل حياة أفضل"، النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية الروسية، ورئيس مجلس الإشراف على شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية، سيرغي كيريينكو، الذي قال فيها إنه "وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا بد من القيام بمهمتين عالميتين: إنقاذ البشرية من الفقر وشفاء الكوكب. وبطبيعة الحال، الدور الأهم في ذلك تلعب احتياطيات الطاقة، التي بدونها لا يمكن حل الأزمة الأولى أو الثانية. يمكن للطاقة النووية أن تلعب دورًا رئيسيًا في حل كل هذه المشكلات. في الواقع، بالإضافة إلى مصدر نظيف وموثوق للطاقة، تسهم الذرة السلمية أيضًا في تطوير العلوم والتعليم والطب والزراعة والوصول إلى موارد المياه. وبشكل منفصل، تجدر الإشارة إلى ذلك النبض الذي يمنحه بناء محطة الطاقة النووية للنمو الاقتصادي لكل بلد، والذي بدوره يتوصل إلى الاستنتاج المستفاد له".

    ومن جانبه رأى المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، أنه "يوجد تقارب بين أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التابعة للأمم المتحدة والحلول التي تقدمها التقنيات الذرية". وفي نفس الوقت، أشارإلى أهمية تطبيق المعرفة الجديدة والتكنولوجيات الحديثة، حيث قال: "نحن بحاجة إلى معرفة جديدة. أي بلد، سواء كان مبتدئًا في مجال الطاقة النووية أو مؤسساً لها، نحن جميعنا نحتاج إلى حفظ وتوسيع نطاق المعرفة ونشر التوعية لأهمية التقنيات الذرية بين السكان. وأضاف ليخاتشيوف: "إن الاستخدام الجماعي لموارد الصناعة النووية العالمية وحده سيسمح لنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

    المنتدى الدولي في دورته الحادية عشر آتوم إكسبو-2019 (ATOMEXPO-2019)
    © Photo / Press Office of ATOMEXPO
    المنتدى الدولي في دورته الحادية عشر "آتوم إكسبو-2019" (ATOMEXPO-2019)

    وخلال يومين من المنتدى، شارك أكثر من 150 خبيرا، واستمرت المناقشات حول 18 طاولة مستديرة حول المواضيع ذات صلة لتطوير الابتكار باستخدام التقنيات الذرية المتقدمة، وحول استخدام التكنولوجيات الحديثة غير المتعلقة بالطاقة النووية والإشعاعية في مجالات الصناعة والعلوم والطب والزراعة.

    روس أتوم
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    "روس آتوم" تجري مباحثات مع السعودية حول احتمال بناء مفاعلات نووية ذات قدرة صغيرة
    كما تطرقوا إلى الاتجاهات الرئيسية في التوليد الخالي من الكربون، ودور الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة، والحلول الرقمية الجديدة لتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة وغيرها من قطاعات الاقتصاد؛ ودرسوا مجالات حفظ المعرفة وتنمية رأس المال البشري، والنهج الحديث لجذب الاستثمارات، ومساهمة الصناعة النووية في التنمية الحضرية المستدامة، ودور العنصر البشري في مشاريع الطاقة الدولية والعديد من القضايا الأخرى.

    للمرة الثانية، عقدت في إطار امنتدى "مدرسة" مشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إدارة الطاقة النووية، حيث حضرها وفود من 19 دولة،  تعرفوا على التطبيق الفعلي لحل القضايا المتعلقة بالجوانب  المتعددة لتنفيذ البرامج الوطنية للطاقة النووية.

    ما يميز المنتدى هذا العام، هو زيادة عدد الصفقات واتفاقيات التعاون والمذكرات والعقود الموقعة في مجالات مختلفة. حيث شهد المنتدى خلال يومين فقط أكثر من 40 حفلا من مراسم التوقيع، مقارنة بالعام الماضي — 39 حفلا.

    تجاوز عدد الشركات التي شاركت في فعاليات المنتدى 650 شركة، وأكثر من 4000 مندوب وضيف، وبحضور أكثر من 290 من ممثلي وسائل الإعلام من روسيا والدول الأجنبية.

    سجل المنتدى "آتوم إكسبو 2019" رقما قياسيا من حيث عدد ممثلي الدول الذين شاركوا في فعالياته: 74 دولة مقارنة بـ 68 دولة في العام الماضي، و65 في عام 2017، و55 دولة في عام 2016.

    والجدير بالذكر أن ثلاث دول شاركت في المنتدى لأول مرة هي: نيكاراغوا وجمهورية الدومينيكان وقطر.

    المنتدى الدولي في دورته الحادية عشر آتوم إكسبو-2019 (ATOMEXPO-2019)
    © Photo / Press Office of ATOMEXPO
    المنتدى الدولي في دورته الحادية عشر "آتوم إكسبو-2019" (ATOMEXPO-2019)

    المنتدى الدولي "آتوم إكسبو" (АТОМЭКСПО) يعقد منذ عام 2009. الراعي "البلاتيني" للمنتدى الدولي الحادي عشر "آتوم إكسبو 2019" —  بنك "في تي بي" ، والراعي "الفضي" — بنك "غازبروم بانك"، ومشغل المنتدى — الشركة ذات مسؤولية محدودة  "آتوم إكسبو".

    الكلمات الدلالية:
    روسيا الاتحادية, سوتشي, روسيا
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