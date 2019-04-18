بيسكوف: الكرملين لم يطّلع بعد على تقرير مولر حول "التدخل الروسي" المزعوم

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لم يطلع بعد على تقرير المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا لم نطلع بعد".

© REUTERS / Jonathan Ernst عامان و35 ألف دولار..."تقرير مولر" هل يطيح بترامب من البيت الأبيض

وأكد المدعي العام الأمريكي ريتشارد بار، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي تواطؤ بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو غيره من الأمريكيين مع السلطات الروسية في انتخابات عام 2016. وفي الوقت نفسه، شكر مولر، المدعي الخاص على قدرته "الكشف عن طبيعة محاولات روسيا التدخل في عمليتنا الانتخابية".

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب، على مدى عامين تقريبا. ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السباق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل عن إنجاز تحقيق مولر، بعد توجيه اتهامات لـ34 شخصاً بينهم مواطنون روس وموظفون سابقون في فريق ترامب، مثل مدير حملته الانتخابية، بول مانافورت، ومستشار الأمن القومي سابقا، مايكل فلين، ومحامي الرئيس، مايكل كوهن، لكن هذه التهم لم تشمل "التواطؤ المفترض" لترامب مع الحكومة الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة على سوريا طالت كل النواحي والقطاعات الحيوية وحتى الشركات أو الدول التي تتعامل مع الدولة السورية، وذلك بهدف إضعاف الدولة السورية التي انتصرت في الميدان العسكري لتنتقل المعركة إلى الميدان الاقتصادي.