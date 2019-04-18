إجبار طائرة مجهولة على الهبوط جنوب مدينة فيليكي نوفغورود الروسية

موسكو — سبوتنيك. وقال مصدر مقرب من الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسية "روس أفياتسيا" لوكالة "سبوتنيك": "اليوم جنوبي فيليكي نوفغورود تم رصد حالة طيران لهدف مجهول. وحلق الهدف مجهول الهوية على ارتفاع ألفي متر، بسرعة 245 كيلومترا في الساعة".

وأضاف المصدر:

"من أجل الكشف عن الطائرة وتصنيفها واتخاذ قرار بشأنها، تم إجبارها على الهبوط، مشيرا إلى أن الطائرة تم تصنيفها كطائرة خفيفة".

ولم تكن هناك خطة الطيران والإخطار الموجه إلى سلطات النظام الموحد لإدارة الحركة الجوية. ويجري الآن التحري عن الموضوع.

وأوضح المصدر أن هذه حالة أخرى من الاستخدام غير المسؤول للمجال الجوي من قبل مالكي الطيران العام.

وأردف قائلاً بهذا الصدد: "يمكنك التحدث كثيرًا عن التنظيم المفرط للقطاع وصعوبة الحصول على شهادة صلاحية الطائرات للطيران العام، صعوبة الحصول على شهادة القيادة بالنسبة للطيران العام، ولكن تهديد سلامة الطيران لا يطرح للنقاش. هناك قواعد، ويجب الوفاء بها".