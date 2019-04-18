لافروف يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشا الوضع في ليبيا، وعبّر الطرفان عن قلقهما إزاء تدهور الوضع في البلاد.

وجاء في بيان الوزارة: "تبادل الوزراء وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، وأعربوا عن قلقهم إزاء تفاقم الوضع بشكل خطير بسبب الاشتباكات المستمرة بين مختلف الجماعات المسلحة في طرابلس، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا".

© REUTERS / AHMED JADALLAH الأمم المتحدة تعلق على قصف طرابلس: جريمة حرب يعاقب عليها مرتكبوها

وأضاف البيان:"أكد الطرفان بالإضافة إلى ذلك عزمهما المساهمة في وقف الأعمال القتالية والمصالحة بين الأطراف المتحاربة فقط من خلال حوار سياسي دبلوماسي يستند إلى خطة عمل الأمم المتحدة بشأن التسوية الليبية".

وأفاد مصدر عسكري ليبي، صباح اليوم الخميس، باستهداف طيران حربي مواقع في مدينة هون جنوب غربي البلاد.

وتحتدم المعارك في ضواحي العاصمة الليبية بين قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) من جهة، وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، من جهة أخرى.