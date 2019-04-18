لافروف يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا

وجاء في بيان الوزارة: "تبادل الوزراء وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، وأعربوا عن قلقهم إزاء تفاقم الوضع بشكل خطير بسبب الاشتباكات المستمرة بين مختلف الجماعات المسلحة في طرابلس، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا".
وأفاد مصدر عسكري ليبي، صباح اليوم الخميس، باستهداف طيران حربي مواقع في مدينة هون جنوب غربي البلاد.
وتحتدم المعارك في ضواحي العاصمة الليبية بين قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) من جهة، وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، من جهة أخرى.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)