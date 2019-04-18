لافروف يناقش مع وزير الخارجية التركي الوضع في ليبيا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو ناقشوا الوضع في ليبيا، وعبر الطرفان عن قلقهما إزاء تدهور الوضع في البلاد.