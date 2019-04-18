لافروف يبحث مع نظيره التركي التحضير للقاء رفيع المستوى بصيغة أستانا حول سوريا

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الاستعدادات للجولة المقبلة من المحادثات حول سوريا في صيغة أستانا.

وقالت الوزارة: "استعرض الوزراء الاستعدادات للاجتماع الرفيع المستوى المقبل في أستانا بشأن سوريا مع التأكيد على ضرورة بدء عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري".

© REUTERS / Omar Sanadiki المبعوث الأممي إلى سوريا يعرب عن رغبته بالمشاركة في محادثات أستانا المقبلة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح بعد عودته من لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، بإمكانية مشاركة 5 دول جديدة في الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان نائب وزير خارجية كازاخستان مختار تليبيردي، بأن الجولة المقبلة من المحاثات ستعقد في 25-26 من شهر نيسان/ أبريل الجاري، وإن كانت التأكيدات الرسمية لم تصدر بعد.

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.