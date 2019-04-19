القرم يعتزم تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سوريا

صرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الجمعة 19 نيسان/أبريل، أن شبه الجزيرة تنوي تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سوريا، ويوجد طلب على ذلك والمباحثات تجري بهذا الاتجاه.

وقال رئيس جمهورية القرم لوكالة "سبوتنيك": "هناك خطط لتوريد القمح والمنتجات البترولية وأدوات الطاقة ومنتجات مصنع كيرتش وإعادة بناء خطوط السكك الحديدية في الجمهورية العربية السورية. المباحثات تسير في كل الاتجاهات. ولكن بشكل عام، فإن الطلب على القمح والمنتجات البترولية قائم بالتأكيد".

© Sputnik . Bassem Haddad سوريا جاهزة لإمداد القرم بثروة طبيعية باطنية

ووفقا لأقواله، فقد تم تحديد الشركات، سواء من القرم أو من الجزء البري من روسيا، التي تحتاج إلى توريد المنتجات إلى سوريا.

وأضاف أكسيونوف، "نحن الآن بصدد التنظيم، بما في ذلك لعملية النقل، لدينا تسليم جزئي للبضائع برا إلى موانئنا ومن ثم سيتم الشحن".

وأشار إلى اتجاه سفينة محملة بالشعير إلى سوريا، في آذار/مارس، ضمن إطار الاتفاقيات المبرمة. والحديث هنا يدور حول 2500 طن. وذكر "في الوقت الحالي، يتم إعداد شحنة من القمح ومنتجات الشركات الصناعية في القرم".

ولفت الانتباه إلى استمرار العمل على إنشاء شركة شحن مشتركة. وتابع: "سوف يتم تصدير الحمضيات والخضار والزيتون وزيت الزيتون من الجمهورية العربية السورية إلى روسيا".

وكان وفد من القرم قد زار سوريا في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018، تم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي وتم الاتفاق على خطط العمل المشتركة.